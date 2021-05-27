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Полетали на «отлично»: летчики Ту-22М3 продолжают освоение неба над Средиземным морем

Алексей Курильченко
Виталий Акиньшин
05:00 27.05.2021
Пилоты дальних бомбардировщиков Ту-22М3 продолжают выполнять задачи в небе над Средиземным морем.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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После того, как дальние бомбардировщики Ту-22М3 приземлились на авиабазе Хмеймим, интенсивность их работы только возрастает. Инженеры готовят машины к очередному вылету, после чего, «бомберы» выкатятся на взлетно-посадочную полосу.

Такая интенсивная работа в воздухе для дальней авиации привычное дело. На родных аэродромах, говорят летчики, во время тренировочных полетов они доводят свои пилотажные и штурманские навыки до автоматизма.

Теперь, того же нужно добиться и в новом для них географическом районе - в восточной части Средиземного моря. Для многих экипажей здесь все по-новому. Безоблачное небо, хорошая видимость, но разогретый воздух и морская гладь вместо наземных ориентиров. Впрочем, для экипажей дальних бомбардировщиков-ракетоносцев это лишь новая вводная с которой они справились на отлично.

«Сегодня мы выполняли учебно-тренировочные полеты в акватории Средиземного моря. Тем самым освоив новые географические районы. Экипажи самолетов ТУ-22 М3 справились с задачей на "отлично". Техника отработала штатно, показав свою надежность. И доказав, что самолет может выполнять поставленные задачи в любых регионах мира», - рассказывает летчик Ту-22М3 Дмитрий.

Учебные задачи в акватории Средиземного моря авиация ВКС России выполняет целой группой. Бомбардировщики дальней авиации обязательно прикрывает истребительная авиация. Пилоты этих машин ежедневно вылетают на боевые патрулирования и хорошо знакомы и с условиями полетов и с наземными ориентирами.

«Полет проходил во взаимодействии с истребительной авиацией - Су-35, с ними мы взаимодействовали на этапе всего полета. До самого прибытия на авиабазу Хмеймим. После выполнения задания наша группа прошла над новой полосой авиабазы для того, чтобы еще раз улучшить свои качества, визуально осмотреть полосу с дальнейшим заходом на посадку», - отметил Дмитрий.

Пока есть возможность - говорят летчики дальней авиации - они подробно изучают подходы к новой взлетно-посадочной полосе, различные варианты захода на посадку. Новая полоса - длиной в три километра - может принимать любые типы самолетов ВКС России, включая самые тяжелые. Новое светосигнальное и радиотехническое оборудование делает посадку ​более комфортной.

Новая полоса, созданная по самым современным стандартам с каждым днем становится для пилотов все роднее. И теперь, говорят они, их профессиональный багаж пополнен еще одним аэродромом. После того, как все поставленные учебные задачи будут выполнены, они вернутся на Родину, в свои пункты базирования.

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