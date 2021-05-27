В Мадриде загорелся стадион «Реала»
Здание стадиона «Сантьяго Бернабеу» загорелось в Испании.
© Видео: JA KICK OFF, YouTube © Фото: Oscar J. Barroso Keystone Press Agency Globallookpress
На стадионе футбольного клуба «Реал» в Мадриде вспыхнул пожар. По имеющейся информации, «Сантьяго Бернабеу» загорелся 26 мая в процессе установки изоляционного материала.
Огонь был в скором времени ликвидирован. В настоящий момент отсутствуют данные о пострадавших в результате инцидента и о материальном ущербе, который был нанесен помещению. Об этом пишет издание El Mundo.
Ранее в Буэнос-Айресе футбольного игрока сняли с карниза 11 этажа охваченного огнем отеля. Спортсмену пришлось провести на карнизе около трех часов, прежде чем он дождался спасения.