В Буэнос-Айресе футболиста сняли с карниза 11 этажа во время пожара
Спортсмен находился в отеле на карантине из-за положительного теста на COVID-19.
© Видео: @nahurodriguez89, Instagram © Фото: @nahurodriguez89, Instagram
В одном из отелей Буэнос-Айреса спасли футболиста с карниза 11-го этажа. Видео инцидента попало в Сеть.
На кадрах видно, как спортсмен Франсиско Дуарте выходит из номера через окно. Он простоял на карнизе около трех часов. Сообщается, что пожар возник из-за короткого замыкания в комнате.
На данный момент футболист находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно положительное.