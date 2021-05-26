В Буэнос-Айресе футболиста сняли с карниза 11 этажа во время пожара

В одном из отелей Буэнос-Айреса спасли футболиста с карниза 11-го этажа. Видео инцидента попало в Сеть.

На кадрах видно, как спортсмен Франсиско Дуарте выходит из номера через окно. Он простоял на карнизе около трех часов. Сообщается, что пожар возник из-за короткого замыкания в комнате.

На данный момент футболист находится в больнице, его состояние оценивается как стабильно положительное.