В стране и мире В КНДР ответили на критику США о противоэпидемических мерах Светлана Головина В МИД Северной Кореи назвали критику Вашингтона нарушением государственного суверенитета страны. © Фото: Dirk Renckhoff, imageBROKER, Globallookpress Читайте нас на: Соединенные Штаты не имеют права называть противоэпидемические меры КНДР нарушающими права человека. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны. «США, которые прибегают к небывалой в истории злобной враждебной политике и принуждают наш народ к неисчислимым бедствиям и страданиям, не имеют права рассуждать о правах человека», - отмечается в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством. Кроме того, МИД Северной Кореи осуждает данную критику «как открытое нарушение госсуверенитета и сконцентрированное проявление враждебной политики». В ведомстве акцентировали, что перечисленные якобы нарушения прав человека в КНДР являются «политической интригой» и ответные меры обязательно последуют. Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о завершении Вашингтоном пересмотра политики в отношении Северной Кореи. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика