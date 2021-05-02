В КНДР ответили на критику США о противоэпидемических мерах
Соединенные Штаты не имеют права называть противоэпидемические меры КНДР нарушающими права человека. Об этом заявили в министерстве иностранных дел страны.
«США, которые прибегают к небывалой в истории злобной враждебной политике и принуждают наш народ к неисчислимым бедствиям и страданиям, не имеют права рассуждать о правах человека», - отмечается в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством.
Кроме того, МИД Северной Кореи осуждает данную критику «как открытое нарушение госсуверенитета и сконцентрированное проявление враждебной политики».
В ведомстве акцентировали, что перечисленные якобы нарушения прав человека в КНДР являются «политической интригой» и ответные меры обязательно последуют.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила о завершении Вашингтоном пересмотра политики в отношении Северной Кореи.