В стране и мире В США заявили о пересмотре политики по КНДР Кира Карон США закончили пересмотр политики КНДР. © Фото: Stefani Reynolds - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки заявила, что США завершили пересмотр политики по КНДР. Она добавила, что США не хотят «большой сделки» или «стратегического терпения», но по-прежнему хотят полной денуклеаризации Корейского полуострова. «Наша политика не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение. Политика требует откалиброванного практического прогресса»,- сказала Псаки, не уточнив, какой прогресс имеет в виду, передают «РИА Новости». Ранее стало известно, что Минобороны США планирует влить около 18 миллиардов долларов в создание, производство и обслуживание новых истребителей. Самолеты будут специализироваться на перехвате ракет из КНДР или Ирана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика