Российская межпланетная станция «Луна-28» станет модулем для высадки человека на Луну

Российская посадочная межпланетная станция «Луна-28» будет использована в качестве модуля для высадки человека на Луну. Об этом рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Мы его хотим сделать уже сейчас в облике взлетно-посадочного корабля», - цитирует Рогозина РИА Новости.

Миссия «Луна-28» должна последовать к естественному спутнику Земли после запуска аппаратов под номерами 25, 26 и 27. Старт «Луны-25» намечен уже на 1 октября 2021 года с космодрома Восточный. Она станет первой в истории современной России станцией, которая отправится к Луне, так как предыдущий аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 году, еще во времена СССР.

Предполагается, что станция с девятью научными приборами на борту проведет анализ состава и характеристик грунта на поверхности Луны, а также изучит ее полярную экзосферу. По расчетам, «Луна-25» должна будет осуществить мягкую посадку - «прилуниться» - через 10 суток после запуска где-то к северу от кратера Богуславского или - по резервному варианту - к юго-западу кратера Манцини.

Далее к Луне будут запущены орбитальный аппарат «Луна-26» (2024 год) и посадочный «Луна-27» (2025 год). После этого начнется реализация пилотируемой программы, специально для которой создается космический корабль «Орел» и его облегченная версия «Орленок». Корабли используют для доставки к Луне, а для посадки на ее поверхность требуется взлетно-посадочный модуль, за основу которого и будет взята «Луна-28».