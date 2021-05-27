«Пилоты ожидали получить разрешение во время полета»: пассажир Air France в Шереметьево рассказал об отмене рейса Париж-Москва

Пассажир отмененного рейса Париж-Москва авиакомпании Air France рассказал о том, как проходило его возвращение в российскую столицу. Он отметил, что экипаж самолета до последнего момента рассчитывал получить разрешение на полет над территорией Белоруссии. Также он рассказал, что до прибытия самолета «Аэрофлота», у многих пассажиров возникли проблемы с поиском места для ночлега.

«Мы должны были лететь вчерашним рейсом, сели на самолет и в течение трех часов пилот на французском и английском - потом присоединился персонаж, говорящий по-русски - рассказывал нам историю: "сейчас мы получим необходимую бумажку и тут же полетим". Потом нам сказали, что из-за известных событий самолет облетит Белоруссию. Пилоты ожидали, что разрешение на пролет (над Белоруссией - прим. ред.) они получат во время полета. Но что-то пошло не так. И нам сказали "ребята, расходимся"», - рассказал «Звезде» пассажир.

По его словам, персонал Air France не давал пассажирам никакой четкой информации о дальнейших действиях, ссылаясь на то, что в отмене рейса якобы «виновата Россия», а не авиакомпания. После это пассажирам сообщили, что рейс перенесут на следующий день, но он также был отменен. И только после этого «Аэрофлот» предоставил самолет для вывоза людей в Москву. Мужчина отметил, что многие пассажиры были вынуждены искать ночлег вблизи аэропорта «в не самых лучших условиях». Французская авиакомпания так и не предложила пассажирам компенсацию.

По словам пресс-службы Air France, рейс Париж-Москва был отменен из-за проблем с обходом воздушного пространства Белоруссии. Позже представители компании заявили, что самолет не получил новое разрешение на вход в российское воздушное пространство.