Рейс Аir France из Парижа в Москву, запланированный на пятницу, аннулирован

Авиакомпания Air France объяснила причину, по которой был отменен рейс из Парижа в Москву, запланированный на пятницу.

По словам представителя пресс-службы компании, Air France не может по-прежнему получить новое разрешение на вход в российское воздушное пространство, передает РИА Новости.

Запланированные полеты на выходные остаются в расписании.

Отмечается, что ранее Air France уже перенесла рейс из Парижа в Москву на 26 мая из-за якобы невозможности выполнить полет в обход воздушного пространства Белоруссии.