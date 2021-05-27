Своих не бросаем: в МИД РФ поблагодарили Египет за помощь в вывозе россиян из сектора Газа

Из сектора Газа через границу Палестины и Египта были вывезены 64 гражданина России. Необходимость в этом возникла из-за военной конфронтации с Израилем и вызванного ею гуманитарного кризиса. Эвакуированные были доставлены в аэропорт Каира, где за ними прибыл самолет Министерства по чрезвычайным ситуациям России, который позже вылетел в Москву. В МИД РФ отметили, что большой вклад в эвакуацию внесли российское посольство в Каире и представительство России в Палестине.

«Сердечно благодарны властям Египта за отзывчивое отношение к обращению по поводу организации вывоза российских граждан через египетскую территорию и оказанное всестороннее содействие. Это вновь подтверждает высокий уровень взаимопонимания и сотрудничества между нашими странами», - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД России.

Общая длительность полета составит около четырех часов. Воздушное судно прибыло в Каир 26 мая вечером. Во время регистрации пассажиров Ил-76 был дозаправлен и подготовлен к немедленному отправлению.