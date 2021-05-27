Из Каира в Москву вылетел спецборт МЧС с россиянами, покинувшими сектор Газа

Специальный борт МЧС РФ с российскими гражданами, изъявившими желание покинуть сектор Газа, отправился в Москву из столицы Египта. Перевозка людей авиатранспортом была организована в связи с началом военных действий между Израилем и Палестиной.

На борту самолета, вылетевшего примерно в полночь по местному (01:00 по московскому) времени, находятся 64 россиянина. Общая длительность полета должна составить около четырех часов. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно прибыло в Каир 26 мая вечером. Во время регистрации пассажиров Ил-76 был дозаправлен и подготовлен к немедленному отправлению.