Тихановскую пригласят на заседание Совета ЕС

Министры иностранных дел стран Евросоюза намерены пригласить бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую принять участие в заседании Совета ЕС. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«Пригласим госпожу Тихановскую на следующее заседание Совета ЕС в июне (21 июня, - прим. ред)», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества в Португалии.

Боррель отметил, что главы МИД обсудили инцидент с вынужденной посадкой самолета в Минске и пришли к выводу, что «произошедшее неприемлемо». В ближайшее время они планируют активизировать работу над санкциями, пишет ТАСС.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что санкции Евросоюза против республики призваны обрушить экономику страны и создать условия для дестабилизации обстановки.