Климов: России нет смысла находиться в Договоре по открытому небу без США

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что России нет смысла находиться в Договоре по открытому небу без США. Москва выходит из соглашения, об этом он сообщил в четверг.

«США ранее решили выйти из Договора по открытому небу. России сохранять свое присутствие в соглашении без США не имеет смысла, поэтому проводим денонсацию договора», - сказал политик.

Климов добавил, что не видит в текущей ситуации «никакой сенсации». В заключение политик подчеркнул, что договор позволял укреплять те меры доверия, которые были достигнуты между Россией и западными странами, передает РИА Новости.

Ранее администрация Соединенных Штатов уведомила Россию, что не планирует возвращаться в Договор по открытому небу.

ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга для сбора информации о вооруженных силах и действиях. США вышли из него в 2020 году.