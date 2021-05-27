В Госдуме назвали США виновником разрушения Договора по открытому небу
Вина за фактическое разрушение Договора по открытому небу лежит полностью на Соединенных Штатах. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
«Все наши (России, - прим. ред) шаги продиктованы необходимостью ответных мер», - акцентировал парламентарий.
По словам Слуцкого, нежелание Вашингтона вернуться в ДОН доказывает верный курс России на денонсацию.
«Россия не может продолжать "игру в одни ворота" при нежелании европейских партнеров предоставить юридические гарантии не передачи данных облетов российской территории американской стороне», - цитирует РИА Новости главу комитета Госдумы по международным делам.
Слуцкий акцентировал, что наша страна должна защитить интересы национальной безопасности и «вести свою политику на равной и паритетной основе».
Ранее администрация Соединенных Штатов уведомила Россию, что не планирует возвращаться в Договор по открытому небу.