Джоли и Алексиевич обсудили ситуацию в Белоруссии
Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудила с лауреатом Нобелевской премии по литературе, членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Светланой Алексиевич ситуацию в Белоруссии.
«Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси на встрече. Разговор длился около двух часов», - об этом сообщил в своем Telegram-канале оппозиционный Белорусский фонд культурной солидарности.
Также Алексиевич и Джоли обсудили истории заключенных, которых белорусские правозащитники признают политическими, и способы их поддержки.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи в пятницу, 28 мая. Среди актуальных тем - вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, реализация совместных проектов в торговой-экономической, культурно-гуманитарной и энергетической сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.