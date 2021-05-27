В стране и мире Джоли и Алексиевич обсудили ситуацию в Белоруссии Кира Карон В частности была затронута тема о поддержке осужденных за протесты в республике. © Фото: Stephen Lock ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли обсудила с лауреатом Нобелевской премии по литературе, членом президиума координационного совета белорусской оппозиции Светланой Алексиевич ситуацию в Белоруссии.

«Светлана Алексиевич и Анджелина Джоли обсудили ситуацию в Беларуси на встрече. Разговор длился около двух часов», - об этом сообщил в своем Telegram-канале оппозиционный Белорусский фонд культурной солидарности. Также Алексиевич и Джоли обсудили истории заключенных, которых белорусские правозащитники признают политическими, и способы их поддержки. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи в пятницу, 28 мая. Среди актуальных тем - вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, реализация совместных проектов в торговой-экономической, культурно-гуманитарной и энергетической сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика