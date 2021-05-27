Путин и Лукашенко проведут встречу 28 мая в Сочи

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры в Сочи в пятницу, 28 мая. Об этом сообщили в Кремле.

Среди актуальных тем - вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, реализация совместных проектов в торговой-экономической, культурно-гуманитарной и энергетической сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

Глава Белоруссии ранее заявлял, что на предстоящих переговорах он намерен обсуждать с российским лидером экономические вопросы. В обсуждении других сфер и направлений двусторонних отношений, по его словам, не существует необходимости.

Ранее в Кремле раскрыли детали планирующейся встречи Путина и Лукашенко. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что она готовилась еще задолго до инцидента с самолетом Ryanair.