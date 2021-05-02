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Более 700 тысяч военных РФ прошли добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V»

Виктория Ивашечкина
05:00 02.05.2021
Ранее сообщалось, что в учреждениях ЮВО число ежедневных инъекций вакцины возросло до четырех тысяч в сутки.
Более 700 тысяч военных РФ прошли добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Вооруженных силах РФ добровольную вакцинацию первым компонентом вакцины «Спутник V» прошли 701200 человек.

При этом в ВС было поставлено 710965 доз вакцины против COVID-19, разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в медучреждениях ЮВО число ежедневных инъекций вакцины против коронавирусной инфекции возросло до четырех тысяч в сутки. Военные госпитали и поликлиники приступили к вакцинации уже шестой партией «Спутника V».

При этом сама вакцинация проходит исключительно добровольно, на основании письменного согласия. Перед прививкой проводится медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все пациенты находятся под постоянным контролем врачей.

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