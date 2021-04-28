Число вакцинаций «Спутником V» в ЮВО выросло до четырех тысяч в сутки

В медицинских учреждениях ЮВО число ежедневных инъекций вакцины против коронавирусной инфекции возросло до четырех тысяч в сутки. Военные госпитали и поликлиники приступили к вакцинации уже шестой партией отечественного препарата «Спутник V».

Накануне в войска округа поступило 15 тысяч доз вакцины. Препарат был доставлен для соединений и воинских частей, дислоцированных в Крыму, для новобранцев и гражданского персонала российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии.

Вакцинация проходит исключительно добровольно, на основании письменного согласия. Непосредственно перед прививкой проводится медицинский осмотр с термометрией и тестированием на наличие антител. После ввода препарата в течение получаса все пациенты находятся под контролем врачей.

Новобранцы весеннего призыва, которые по каким-либо причинам не прошли вакцинацию, при желании имеют возможность сделать это по прибытии на места службы. Всего с начала вакцинации военнослужащих и членов семей в ЮВО поступило почти 172 тысячи доз вакцины. На сегодняшний день провакцинировано более 130 тысяч человек.

Все военно-медицинские организации, функционирующие на базе военных госпиталей и поликлиник ЮВО, оснащены специализированным холодильным и иным сертифицированным оборудованием, необходимым для хранения вакцины. Квалифицированные специалисты осуществляют постоянное наблюдение за соответствием условий хранения и перевозки препаратов, применяют специальные системы контроля.

В соответствии с санитарными правилами для сохранения всех полезных и профилактических характеристик препаратов организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной температуры при хранении и перевозке препаратов. Температурный контроль осуществляется на всех этапах перемещения вакцины: от ее изготовления до постановки конкретному пациенту, что является важнейшим этапом в гарантировании сохранности препаратов.