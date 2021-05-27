Байден призвал прекратить «эпидемию вооруженного насилия» в США

Американский лидер Джо Байден обратился к конгрессу страны с призывом остановить «эпидемию вооруженного насилия». Таким образом президент высказался в связи с очередным инцидентом с массовым расстрелом в США.

Глава государства подтвердил информацию о восьми жертвах трагедии, отметив, что ожидает подробностей произошедшего. Он указал, что в память о погибших будут вновь приспущены флаги после того, как это было сделано неделю назад сразу в нескольких штатах. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестный злоумышленник открыл огонь по людям из огнестрельного оружия в городе Сан-Хосе. Инцидент произошел на сортировочной станции. Стрелок был ликвидирован прибывшими правоохранителями.