В стране и мире Исполняющий обязанности главы МИД Армении подал прошение об отставке Кира Карон О причинах прошения об отставке не сообщается. © Фото: mfa.am Читайте нас на: Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что исполняющий обязанности главы ведомства Ара Айвазян подал прошение об отставке. «Айвазян представил заявление об отставке», - написала Нагдалян в Facebook. О причинах прошения об отставке не сообщается. Ранее стало известно, что Россия призывает Азербайджан и Армению решать возникающие проблемы мирным путем. Российская сторона выразила готовность дальше оказывать возможное содействие этому процессу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика