Исполняющий обязанности главы МИД Армении подал прошение об отставке
О причинах прошения об отставке не сообщается.
© Фото: mfa.am
Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что исполняющий обязанности главы ведомства Ара Айвазян подал прошение об отставке.
«Айвазян представил заявление об отставке», - написала Нагдалян в Facebook.
О причинах прошения об отставке не сообщается.
Ранее стало известно, что Россия призывает Азербайджан и Армению решать возникающие проблемы мирным путем. Российская сторона выразила готовность дальше оказывать возможное содействие этому процессу.