Россия призвала Армению и Азербайджан решать вопросы мирным путем
Обмен мнениями по ситуации на армяно-азербайджанской границе состоялся в ходе переговоров замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко со Спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.
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Россия призывает Азербайджан и Армению решать возникающие проблемы мирным путем. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.
Полезный обмен мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе и ходе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе состоялся в ходе телефонного разговора замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко со Спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.
«С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров», - говорится в тексте.
Отмечается, что российская сторона выразила готовность дальше оказывать возможное содействие этому процессу.