Россия призвала Армению и Азербайджан решать вопросы мирным путем

Россия призывает Азербайджан и Армению решать возникающие проблемы мирным путем. Об этом говорится в сообщении на сайте российского МИД.

Полезный обмен мнениями и оценками ситуации на армяно-азербайджанской границе и ходе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе состоялся в ходе телефонного разговора замминистра иностранных дел РФ Андрея Руденко со Спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.

«С российской стороны подтвержден призыв к сторонам решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров», - говорится в тексте.

Отмечается, что российская сторона выразила готовность дальше оказывать возможное содействие этому процессу.