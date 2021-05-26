Названа причина, по которой авиакомпания AirFrance перенесла рейс из Парижа в Москву

Французская авиакомпания AirFrance сообщила о причине, по которой был перенесен рейс Париж-Москва.

«Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж - Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию», - отметил представитель пресс-службы РИА Новости.

По словам собеседника, это разовый случай и таких проблем ранее не было. Рейс перенесли на 27 мая.

Ранее стало известно, что французская авиакомпания AirFrance отменила рейс AF1154. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15:00.