Премьер Белоруссии на встрече с Мишустиным предложил восстановить полноценное авиасообщение

Белоруссия рассчитывает на поддержку Российской Федерации и призывает восстановить полноценное авиасообщение для белорусского авиаперевозчика. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко встречаясь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Минск для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Он отметил, что со стороны Запада чувствуется беспрецедентное усиление давления.

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствует о возросшем, абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника - Российской Федерации», - сказал белорусский премьер.

В частности, Головченко попросил отрыть аэропорты Сочи и Краснодара для рейсов из Белоруссии.

Ранее лидеры Евросоюза призвали принять меры по запрету полета рейсов белорусских авиакомпаний над территорией Европы и использования ее аэропортов.