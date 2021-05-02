Врачи рассказали, как москвичам не заразиться COVID-19 в майские праздники

Врачи рекомендовали жителям Москвы на майские праздники воздерживаться от поездок в другой регион страны. А если и посещать, то небольшой компанией и на личном автомобиле. По словам специалистов, в столице все еще сохраняется риск инфицирования коронавирусом.

«В группе особого риска - пожилые люди и люди, имеющие хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, сахарный диабет», - подчеркнула главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

Она отметила, что в майские праздники лучше не посещать популярные курорты, в том числе и зарубежные, на которые съезжается большое количество людей из разных стран.



В свою очередь врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что если человек и решил отправиться в другой регион, то лучше по возможности сократить число попутчиков. Так как все поездки общественным транспортом, самолетами увеличивают риск заражения.

«При посещении людных мест снизить риски инфицирования позволит соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты», - отметила Елагина.

При этом, по словам Малышева, торговые центры и кафе посещать необходимо аккуратно, передает РИА Новости.

«Надо обязательно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Так же, как и смотреть репетицию парада Победы - надо помнить, что любая толпа, это потенциальный риск заражения», - отметил врач.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Москвы усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в праздники.