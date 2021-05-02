Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врачи рассказали, как москвичам не заразиться COVID-19 в майские праздники

Виктория Ивашечкина
06:40 02.05.2021
По словам специалистов, в группе особого риска пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
Врачи рассказали, как москвичам не заразиться COVID-19 в майские праздники
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Читайте нас на:

Врачи рекомендовали жителям Москвы на майские праздники воздерживаться от поездок в другой регион страны. А если и посещать, то небольшой компанией и на личном автомобиле. По словам специалистов, в столице все еще сохраняется риск инфицирования коронавирусом.

«В группе особого риска - пожилые люди и люди, имеющие хронические заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, заболевания дыхательной системы, сахарный диабет», - подчеркнула главный врач Центра медицинской профилактики департамента здравоохранения Москвы Татьяна Елагина.

Она отметила, что в майские праздники лучше не посещать популярные курорты, в том числе и зарубежные, на которые съезжается большое количество людей из разных стран.


В свою очередь врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что если человек и решил отправиться в другой регион, то лучше по возможности сократить число попутчиков. Так как все поездки общественным транспортом, самолетами увеличивают риск заражения.

«При посещении людных мест снизить риски инфицирования позволит соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты», - отметила Елагина.

При этом, по словам Малышева, торговые центры и кафе посещать необходимо аккуратно, передает РИА Новости.

«Надо обязательно носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Так же, как и смотреть репетицию парада Победы - надо помнить, что любая толпа, это потенциальный риск заражения», - отметил врач.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор Москвы усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в праздники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
06:30 В стране и мире
Видео
Спецборт МЧС доставил пострадавших в ДТП на Ставрополье в Москву
02:23 Армия
Видео
На авиабазе Хмеймим в Сирии прошло пасхальное богослужение
03:39 Спорт
Россия разгромила Чехию на юниорском ЧМ по хоккею
06:16 Армия
Видео
На православную Пасху для российских военных в Таджикистане испекли две тысячи куличей
21:21 В стране и мире
В Москву доставили Благодатный огонь
Популярное
Популярное
Видео
«Вот правильная пушка»: бравый инкассатор поразил Сеть хладнокровием во время погони с обстрелом
Видео
Шар огня: момент мощного взрыва на АЗС в Душанбе попал на видео
Видео
Диетолог объяснил, почему не стоит радоваться внезапному похудению
«Последние часы Гитлера»: стали известны последние мгновения жизни фюрера
Видео
Опубликован момент взрыва телефона в руках жителя Санкт-Петербурга
Видео
Спасатель объяснил о правилах установки мангала и разведении костра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.