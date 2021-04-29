Роспотребнадзор Москвы усилит контроль за соблюдением антиковидных мер в праздники

В Роспотребнадзоре сообщили, что планируют усилить контроль за надлежащим выполнением мероприятий, направленных на защиту от COVID-19, на территории Москвы с 1 по 10 мая. Соответствующую информацию представили в столичном управлении ведомства.

Как было отмечено в сообщении, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе в настоящий момент оценивается как напряженная. Уровень заболеваемости в Москве превышает средние показатели по стране.

Жителей столицы попросили в целях безопасности ограничить в период праздников посещение массовых мероприятий. Также в ведомстве призвали верующих горожан предпочесть домашнее празднование посещению храма.

Ранее в Роспотребнадзоре указали, что ожидают роста вирусных инфекций, включая коронавирус, в осенний период. Как отметила глава ведомства, на это есть убедительные основания.