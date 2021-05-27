На Украине заявили об отказе России выдавать Януковича
По словам Венедиктовой, Киев намерен снова подать запрос об экстрадиции.
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Россия отказала в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Венедиктова добавила, что Киев намерен снова подать запрос об экстрадиции.
«Мы подавали на экстрадицию (Януковича - Прим.ред.), Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», - сказала Венедиктова в эфире канала «Украина-24».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича и целого ряда чиновников. Тем самым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).