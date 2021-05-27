В стране и мире На Украине заявили об отказе России выдавать Януковича Кира Карон По словам Венедиктовой, Киев намерен снова подать запрос об экстрадиции. © Фото: Thierry Monasse ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Россия отказала в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Венедиктова добавила, что Киев намерен снова подать запрос об экстрадиции. «Мы подавали на экстрадицию (Януковича - Прим.ред.), Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», - сказала Венедиктова в эфире канала «Украина-24». Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича и целого ряда чиновников. Тем самым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика