Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении Януковича

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича и целого ряда чиновников. Тем самым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Распоряжение Зеленского опубликовано на официальном портале главы украинского государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры"», - говорится в тексте указа.

В обновленный список, помимо Януковича, вошли экс-премьер Николай Азаров, глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская и другие - всего 27 человек. В их отношении официальный Киев ввел бессрочные санкции.