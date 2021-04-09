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Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении Януковича

Ян Брацкий
21:59 09.04.2021
В санкционный список вошли 27 человек, включая Виктора Януковича, Сергея Аксенова и  Наталью Поклонскую.
Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении Януковича
© Фото: president.gov,ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о «максимальных санкциях» в отношении бывшего главы государства Виктора Януковича и целого ряда чиновников. Тем самым он ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Распоряжение Зеленского опубликовано на официальном портале главы украинского государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры"», - говорится в тексте указа.

В обновленный список, помимо Януковича, вошли экс-премьер Николай Азаров, глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская и другие - всего 27 человек. В их отношении официальный Киев ввел бессрочные санкции.

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