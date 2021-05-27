Тренера по фигурному катанию отправили под домашний арест за выстрел в женщину из сигнального пистолета

По делу о хулиганстве на севере столицы тренер по фигурному катанию Денис Егоров помещен под домашний арест Коптевским районный судом. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе суда.

«Денису Егорову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца», - сообщила собеседница агентства.

В отношении Дениса Егорова возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Накануне в Тимирязевском районе Москвы тренер по фигурному катанию Денис Егоров выстрелил из пистолета в коллегу. С проникающим ранением головы женщину госпитализировали в больницу. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции.