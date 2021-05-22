В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову коллеге из пистолета

Столичные полицейский выясняют обстоятельства инцидента со стрельбой в Тимирязевском районе Москвы. Установлено, что тренер по фигурному катанию Денис Е. приставил сигнальный пистолет к голове своей коллеги и нажал на курок.

«Накануне в Тимирязевском районе Москвы тренер по фигурному катанию Денис Е. выстрелил из пистолета в коллегу. В настоящее время женщина с ранением находится в больнице», - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

С проникающим ранением головы женщину госпитализировали в больницу. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».