Собянин заявил, что Москва будет лучшим городом в мире

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о намерении сделать Москву самым лучшим городом в мире с самыми лучшими школами, больницами и инновационными предприятиями. Об этом он сказал в ходе вручения премии «Прорыв года».

«Мы всегда ставили себе задачу, чтобы Москва стала лучшим городом на Земле. Чтобы у нас были лучшие школы, больницы, рестораны, кафе, инновационные предприятия и лучшие цифровые решения. Наш город должен быть лучшим и будет им», - сказал Собянин.

Он отметил, что по итогам 2020 года в московском бюджете приличный дефицит. Но этот дефицит можно покрыть только одним способом - «движением вперед, инвестициями, не останавливаться».

Ранее Собянин заявил, что столица достойно справилась с вызовами пандемии коронавируса, не хуже других мировых городов. Он также отметил, что в плане восстановления экономики и меньшего числа ограничений, Москва отработала даже лучше других мировых городов.