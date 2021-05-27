В Новороссийске десяток машин провалились под землю

В Новороссийске произошел обвал грунта. По словам очевидцев, обвал произошел после того, как строители вырыли котлован и грунт ушел вниз.

На кадрах видно, как несколько машин находятся под землей.

По сообщениям очевидцев, в результате происшествия несколько машин ушли под землю. ЧП произошло на улице Пархоменко - улице Цедрика.

Ранее в Санкт-Петербурге на Беговой улице прорвало трубу с горячей водой. Технологическое нарушение возникло на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм.