В Новороссийске десяток машин провалились под землю
По сообщениям очевидцев, это произошло после того, как строители вырыли котлован.
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В Новороссийске произошел обвал грунта. По словам очевидцев, обвал произошел после того, как строители вырыли котлован и грунт ушел вниз.
На кадрах видно, как несколько машин находятся под землей.
По сообщениям очевидцев, в результате происшествия несколько машин ушли под землю. ЧП произошло на улице Пархоменко - улице Цедрика.
Ранее в Санкт-Петербурге на Беговой улице прорвало трубу с горячей водой. Технологическое нарушение возникло на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм.