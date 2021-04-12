В стране и мире В Санкт-Петербурге из-за провала асфальта провалились три машины Кира Карон На данный момент ведется уборка территории и согласование земляных работ. © Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте © Фото: Олег Щипцов, ВКонтакте Читайте нас на: В Санкт-Петербурге на Беговой улице прорвало трубу с горячей водой. Технологическое нарушение возникло на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм.



В результате происшествия из-за провала асфальта провалились три машины. Специалисты локализовали вытекание в 16.18. На данный момент ведется уборка территории и согласование земляных работ. На место происшествия выехали страховые комиссары для оценки возможного ущерба. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика