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В России Twitter оштрафовали на 27,9 миллионов рублей

Кира Карон
15:40 27.05.2021
Протоколы на Twitter касаются постов с призывами выходить на несогласованные акции протеста.
В России Twitter оштрафовали на 27,9 миллионов рублей
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Компания Twitter должна выплатить 27,9 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента по решениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

«Twitter Inc признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен")», - пояснил пресс-секретарь.

Как сообщил Роскомнадзор, протоколы на Twitter и другие социальные сети касаются постов с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста, передает РИА Новости.

Ранее Google оштрафован российским судом на шесть миллионов рублей. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения.

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