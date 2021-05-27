В России Twitter оштрафовали на 27,9 миллионов рублей

Компания Twitter должна выплатить 27,9 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента по решениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.

«Twitter Inc признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен")», - пояснил пресс-секретарь.

Как сообщил Роскомнадзор, протоколы на Twitter и другие социальные сети касаются постов с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста, передает РИА Новости.

Ранее Google оштрафован российским судом на шесть миллионов рублей. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения.