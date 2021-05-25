Google оштрафован российским судом на шесть миллионов рублей

Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google по трем протоколам на шесть миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь Таганского райсуда Зульфия Гуринчук.

Компания Google признана виновной в совершении административного правонарушения по нескольким статьям.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к производству иск компании Google к Роскомнадзору после требования российского ведомства удалить с видеохостинга YouTube 12 ссылок на противоправный контент.