Песков прокомментировал заявление президента Польши о России
Песков отметил, что ненависть к Москве не дает представителям Варшавы проявлять политическую мудрость.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не приемлют риторику польских политиков, в том числе и президента республики.
Накануне глава Польши Анджей Дуда во время официального визита в Грузию назвал Россию «ненормальной» и «страной-агрессором».
«Мы очень плохо относимся к такой риторике, она нам не нравится, и мы ее не приемлем», - сказал Песков.
Песков добавил, что Россия - дружелюбное, сильное, уверенное в себе и абсолютно самостоятельное государство. Россия ищет дружественное отношение взаимовыгодного сотрудничества со всеми соседями, в том числе, по словам Пескова, и с Польшей.