«Ненормальная страна»: президент Польши высказался о России

Президент Польши Анджей Дуда высказался о России во время выступления в Грузии. Он утверждает, что Россия - страна-агрессор.

«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — сказал он.

Дуда добавил, что будет поднимать вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ, пишет агентство PAP.

Ранее президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали декларацию о «европейской перспективе». Подписание двустороннего документа произошла на встрече в Варшаве, куда украинский лидер прибыл с визитом.