«Ненормальная страна»: президент Польши высказался о России
Глава государства пообещал поднять вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ.
© Фото: Mateusz Slodkowski Keystone Press Agency Globallookpress
Президент Польши Анджей Дуда высказался о России во время выступления в Грузии. Он утверждает, что Россия - страна-агрессор.
«Россия — ненормальная страна, это страна-агрессор», — сказал он.
Дуда добавил, что будет поднимать вопрос об отношениях с Москвой на сессиях Генассамблеи ООН и площадках ОБСЕ, пишет агентство PAP.
Ранее президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда подписали декларацию о «европейской перспективе». Подписание двустороннего документа произошла на встрече в Варшаве, куда украинский лидер прибыл с визитом.