Не сбрасывая скорости: кадры заездов на БМП на конкурсе «Суворовский натиск» под Челябинском

В Челябинской области на полигоне Чебаркуль сегодня решающие заезды на БМП в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ - «Суворовский натиск».

В эстафетной гонке с препятствиями участвуют экипажи Западного и Южного военных округов, а также курсанты Дальневосточного командного училища.

Ранее сообщалось, что экипажи БМП-2 Центрального военного округа впервые одержали победу во всеармейском конкурсе «Суворовский натиск» Армейских международных игр - 2021.