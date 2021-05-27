Не сбрасывая скорости: кадры заездов на БМП на конкурсе «Суворовский натиск» под Челябинском
В эстафетной гонке с препятствиями участвуют экипажи Западного и Южного военных округов, а также курсанты Дальневосточного командного училища.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Челябинской области на полигоне Чебаркуль сегодня решающие заезды на БМП в рамках одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ - «Суворовский натиск».
В эстафетной гонке с препятствиями участвуют экипажи Западного и Южного военных округов, а также курсанты Дальневосточного командного училища.
Ранее сообщалось, что экипажи БМП-2 Центрального военного округа впервые одержали победу во всеармейском конкурсе «Суворовский натиск» Армейских международных игр - 2021.