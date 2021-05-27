В кромешной тьме: «Мастера артиллерийского огня» посоревновались в ночной стрельбе под Саратовом
Ночные соревнования артиллеристов прошли в Саратовской области среди участников конкурса АрМИ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Стрельбы под покровом ночи провели участники конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня» в Саратовской области.
Этот этап считается самым сложным - в темное время команды должны пройти на армейских грузовиках по длинной трассе с препятствиями, а затем провести стрельбы.
Военнослужащие работают с разными типами оружия от автомата до гранатомета, применяя на них специальный ночной прицел. Лучшими на этом этапе стали артиллеристы Центрального округа.
Ранее сообщалось, что в состязании под Саратовом принимали участие 200 военнослужащих.