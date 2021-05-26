Минометные разрывы: расчеты продемонстрировали точность на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» под Саратовом

Лучшие российские артиллеристы продемонстрировали подготовку на состязаниях под Саратовом. Сильный ветер и дождь не помешали участникам первого этапа конкурса АрМИ «Мастера артиллерийского огня» успешно пройти испытания.

Все началось с полосы препятствий - на армейских «Уралах» команды преодолевали косогоры, минно-взрывные заграждения и брод. На заданных отметках артиллеристы максимально быстро и точно поражали мишени.

Стрелять приходилось из разных видов оружия - автоматов, минометов, гранатометов и пулеметов. В состязании под Саратовом принимали участие 200 военнослужащих. Итоги этапа подведут 29 мая.