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В России создан дрон для борьбы с борщевиком

Светлана Головина
07:30 14.05.2021
Российские инженеры разработали алгоритм, позволяющий с воздуха обнаружить вредителя и предотвратить его распространение.
В России создан дрон для борьбы с борщевиком
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Инженеры Сколтеха создали дрон для поиска вредоносного борщевика Сосновского. Аппарат с воздуха  обнаруживает растение и отмечает на снимках для последующего уничтожения. В ходе испытаний, точность определения борщевика составила более 96%.

Борщевик Сосновского является одним из самых проблемных инвазивных видов в России, который отличается большой жизнестойкостью. Ранее для борьбы с ним специалисты вручную осматривали поля, так как на кадрах спутниковых систем растение рассмотреть было невозможно.

«Традиционные методы мониторинга недостаточно эффективны — наблюдение с земли слишком сильно зависит от человеческого фактора, а космическое зондирование хорошо подходит лишь для распознавания больших зарослей», - говорится в материале на портале IEEE Transactions on Computers.

За счет разработанного алгоритма инженеры Сколтеха смогли сделать так, чтобы мультикоптеры распознавали борщевик автономно. В ее основу заложена сверхточная нейросеть, которая позволяет выделять на изображении объект неправильной формы с точностью до пикселя.

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