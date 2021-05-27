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Названы предварительные версии причин ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

Валентина Пескова
12:48 27.05.2021
Как передает с места происшествия корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев, в аварии пострадало шесть человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В аварии с автобусом, врезавшимся в фонарный столб в Санкт-Петербурге на Ленинском проспекте, пострадало шесть человек. Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев, находящийся на месте ДТП сообщил, что основной удар при лобовом столкновении пришелся на сторону водителя.

Водитель автобуса серьезно не пострадал, однако спасателям пришлось извлекать его из искореженной кабины с помощью специального оборудования.

«Всего пострадавших - шестеро. Из них два человека госпитализированы в НИИ скорой помощи. Остальные четверо - в больницу №26. Двое пострадавших тяжелые, остальные - средней тяжести. Одна бригада по просьбе МЧС оставлена на дежурство на месте аварии», - сообщили в МЧС РФ.

Как отмечает собкорр «Звезды», ДТП произошло на оживленном перекрестке, где всегда отмечается высокий трафик движения, и рядом - расположен оживленный пешеходный переход. По одной из версий автобус врезался прямо в столб, уходя от столкновения с пешеходом. По другой - водителю мог почувствовать себя плохо, находясь за рулем. Обе эти версии прорабатываются полицейскими.

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