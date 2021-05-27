Появились кадры ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В Сети опубликованы кадры аварии с автобусом, врезавшимся в фонарный столб в Санкт-Петербурге.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте
В Сети появились кадры аварии с автобусом, который врезался в фонарный столб на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина в Санкт-Петербурге.
На кадрах видно, как автобус на полном ходу частично съезжает с полосы на тротуар и врезается в фонарный столб, после чего виснет над землей - при столкновении одну из секций автобуса подняло вверх.
В результате происшествия пострадал водитель автобуса, кондуктор, а также трое пассажиров. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.