Появились кадры ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге

В Сети появились кадры аварии с автобусом, который врезался в фонарный столб на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина в Санкт-Петербурге.

На кадрах видно, как автобус на полном ходу частично съезжает с полосы на тротуар и врезается в фонарный столб, после чего виснет над землей - при столкновении одну из секций автобуса подняло вверх.

В результате происшествия пострадал водитель автобуса, кондуктор, а также трое пассажиров. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу.