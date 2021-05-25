В Кремле раскрыли детали планирующейся встречи Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу до конца месяца. Она готовилась еще до инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий», - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что если встреча состоится, то, наверняка, президент Белоруссии сможет детально рассказать главе российского государства об инциденте с Ryanair.

«А что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, ну, это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов», - добавил пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возможность введения санкций Евросоюза против России на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.







