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В Кремле раскрыли детали планирующейся встречи Путина и Лукашенко

Алена Миронова
13:19 25.05.2021
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал подробности планирующейся встречи Путина и Лукашенко.
В Кремле раскрыли детали планирующейся встречи Путина и Лукашенко
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу до конца месяца. Она готовилась еще до инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Встреча действительно на конец месяца планируется. Мы сообщим, когда и где она состоится. Она планировалась и готовилась еще до воскресных событий», - заявил Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что если встреча состоится, то, наверняка, президент Белоруссии сможет детально рассказать главе российского государства об инциденте с Ryanair.

«А что касается какой-то помощи в связи с чем-то, связанным с рейсом Ryanair, ну, это уже смотря что будет озвучивать белорусская сторона во время этих контактов», - добавил пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала возможность введения санкций Евросоюза против России на фоне принудительной посадки самолета Ryanair в Минске. 
 
 
 
 

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