В Москве продлят Люблинско-Дмитровскую ветку метро до станции «Физтех»

В Москве Люблинско-Дмитровская ветка метро будет продлена до станции «Физтех» в 2023 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.

«Например, уже в 2023 году планируется запустить участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северный», - отметил Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

Главным проектом столичного метростроения, по его словам, все же остается Большая кольцевая линия, однако не менее активно строятся и новые участки уже действующих радиальных линий в районах массового проживания москвичей.

Известно, что на новом участке «салатовой» ветки будут открыты следующие станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово», «Физтех».

Ранее появилась информация о том, что на станциях столичного метро появится система оплаты проезда с помощью лица. Распознавание будет работать даже в том случае, если на лице у пассажира медицинская маска.