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В Москве продлят Люблинско-Дмитровскую ветку метро до станции «Физтех»

Алена Миронова
10:03 26.05.2021
Салатовую ветку московского метро продлят до станции «Физтех» в 2023 году.
В Москве продлят Люблинско-Дмитровскую ветку метро до станции «Физтех»
© Фото: Евгений Самарин, РИА Новости
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В Москве Люблинско-Дмитровская ветка метро будет продлена до станции «Физтех» в 2023 году. Об этом заявил заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.

«Например, уже в 2023 году планируется запустить участок Люблинско-Дмитровской линии метро до поселка Северный», - отметил Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

Главным проектом столичного метростроения, по его словам, все же остается Большая кольцевая линия, однако не менее активно строятся и новые участки уже действующих радиальных линий в районах массового проживания москвичей.

Известно, что на новом участке «салатовой» ветки будут открыты следующие станции: «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово», «Физтех».

Ранее появилась информация о том, что на станциях столичного метро появится система оплаты проезда с помощью лица. Распознавание будет работать даже в том случае, если на лице у пассажира медицинская маска. 

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