Чешское посольство в Москве уволило 71 российского работника

Посольство Чехии в Москве для сокращения состава дипмиссии на паритетных началах уволило 71 принятого на месте работника с российской стороны. По словам представителя МИДа республики Эвы Давидовой, до конца месяца в посольстве сократят еще восемь россиян.

«Извещение об увольнении получил 71 нанятый на месте работник в посольстве Чехии в Москве, в Чешском доме и в Чешском центре», - цитирует Давидову чешское издание Irozhlas.

По ее словам, количество оставшихся местных работников в соответствии с решением российской стороны составит 19 человек. Таким образом, общее количество уволенных составит 79 человек.

Ранее правительство РФ утвердило перечень недружественных иностранных государств. Согласно постановлению, Чехия может нанимать в свои диппредставительства не более 19 россиян, а США - не имеют права на это вовсе.