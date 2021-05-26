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Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 приступили к выполнению задач по освоению воздушного пространства над Средиземным морем

Алексей Курильченко
Виталий Акиньшин
05:00 26.05.2021
Дальние бомбардировщики Ту-22М3 совершили учебные полеты над акваторией Средиземного моря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Движение дальнего бомбардировщика-ракетоносца по рулежке аэродрома, чем-то схоже с выходом в море большого морского лайнера. Сюда на авиабазу Хмеймим группа самолетов дальней авиации прибыла накануне. И вот теперь первое боевое задание. «Бомберы» выходят на курс, когда щедрое сирийское солнце еще только поднимается над взлетно-посадочной полосой. Когда Ту-22М3 отрывается от взлетно-посадочной полосы, кажется, что содрогается все воздушное пространство. Так дальняя авиация уходит на задание.

Вслед за бомбардировщиками в воздух поднимаются самолеты оперативно-тактической авиации - многоцелевые истребители Су-35. Их задача - сопровождение боевой группы дальней авиации.

В руках у пилотов карта пока еще нового для них географического района. Летчикам дальней авиации предстоит освоить воздушное пространство района Средиземного моря и научиться выполнять боевые задачи в новой для себя оперативной зоне.

«Экипажи получили уникальный опыт полетов в южных географических широтах. Техника еще раз подтвердила свою надежность в полетах в условиях жаркого климата. Посадка была выполнена на новую полосу авиабазы Хмеймим, что позволяет здесь базироваться дальней авиации», - рассказал Андрей, командир экипажа самолета Ту-22М3.

Уже по возвращении с учебного задания дальние бомбардировщики, чтобы еще раз закрепить увиденное, дважды пролетают над посадочной полосой Хмеймима. И только после этого шасси самолетов касаются поверхности.

Перелет дальних бомбардировщиков-ракетоносцев на авиабазу Хмеймим состоялся после кардинальной реконструкции взлетно-посадочной полосы. Было полностью заменено покрытие, установлено новое светосигнальное и радиотехническое оборудование. Сама полоса увеличена до трех километров, а значит, может принимать абсолютно любые типы самолетов, включая самые тяжелые. А дальние бомбардировщики Ту-22М3 после выполнения учебных задач, вернутся на родные аэродромы.

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