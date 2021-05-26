СМИ: футболист итальянской «Ромы» Мхитарян получил щедрое предложение от российского клуба

Полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» Генрих Мхитарян получил щедрое предложение от одного из российских клубов. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. О названии клуба, отправившего предложение, не сообщается.

Отмечается, что предложение к армянскому спортсмену также отправил «Монако».

В 2018 году Мхитаряна, игравшего за «Манчестер Юнайтед» обменяли в «Арсенал» на чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Оба игрока заключили долгосрочные соглашения с клубами. На момент обмена Мхитарян сыграл 39 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись пятью мячами. В 2019 году спортсмен перешел в «Рому», в этом сезоне он забил 15 мячей в 46 матчах.