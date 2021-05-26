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СМИ: футболист итальянской «Ромы» Мхитарян получил щедрое предложение от российского клуба

Алексей Курильченко
03:27 26.05.2021
Генрих Мхитарян получил щедрое в финансовом плане предложение от неназванного российского футбольного клуба.
СМИ: футболист итальянской «Ромы» Мхитарян получил щедрое предложение от российского клуба
© Фото: Luciano Rossi AS Roma LaPresse Globallookpress
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Полузащитник итальянского футбольного клуба «Рома» Генрих Мхитарян получил щедрое предложение от одного из российских клубов. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport. О названии клуба, отправившего предложение, не сообщается.

Отмечается, что предложение к армянскому спортсмену также отправил «Монако».

В 2018 году Мхитаряна, игравшего за «Манчестер Юнайтед» обменяли в «Арсенал» на чилийского нападающего Алексиса Санчеса. Оба игрока заключили долгосрочные соглашения с клубами. На момент обмена Мхитарян сыграл 39 матчей за «Манчестер Юнайтед», отметившись пятью мячами. В 2019 году спортсмен перешел в «Рому», в этом сезоне он забил 15 мячей в 46 матчах.

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