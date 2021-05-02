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Спецборт МЧС доставил пострадавших в ДТП на Ставрополье в Москву

Светлана Головина
06:30 02.05.2021
Самолет Ил-76, оборудованный необходимой медицинской техникой, доставил в столицу шестерых детей и взрослого, пострадавших в аварии.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
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Спецборт МЧС России с пострадавшими в смертельном ДТП на Ставрополье прилетел в Москву. В столицу были доставлены шесть детей и один взрослый.

«Борт авиации МЧС России Ил-76, который оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию, доставляет в Москву шесть детей и одного взрослого, пострадавших в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье», - сообщили в ведомстве.

На борту находились восемь медицинских специалистов из разных учреждений и шесть из ВЦМК «Защита». Соответствующее решение принято Минздравом России по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион.

Страшная авария с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля произошла  30 апреля. На борту автобуса находилась юношеская команда по баскетболу, которая направлялась а соревнования в Черкасск. На данный момент известно о пяти погибших.  

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