Спецборт МЧС доставил пострадавших в ДТП на Ставрополье в Москву

Спецборт МЧС России с пострадавшими в смертельном ДТП на Ставрополье прилетел в Москву. В столицу были доставлены шесть детей и один взрослый.

«Борт авиации МЧС России Ил-76, который оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей проводить санитарно-авиационную эвакуацию, доставляет в Москву шесть детей и одного взрослого, пострадавших в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье», - сообщили в ведомстве.

На борту находились восемь медицинских специалистов из разных учреждений и шесть из ВЦМК «Защита». Соответствующее решение принято Минздравом России по результатам консультаций, проведенных с участием бригады федеральных специалистов, прибывших в регион.

Страшная авария с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля произошла 30 апреля. На борту автобуса находилась юношеская команда по баскетболу, которая направлялась а соревнования в Черкасск. На данный момент известно о пяти погибших.