«Болиды в камуфляже»: в Тыве прошла гонка с преследованием в рамках «Военного ралли»

Во второй день всеармейского конкурса «Военное ралли» пилоты военных большегрузных болидов вышли на старт вблизи населенного пункта Сукпак в Республике Тыва. Организаторами конкурса был подготовлен новый маршрут, который включает в себя большое количество естественных препятствий: песчаные участки с затяжными подъемами и спусками, крутыми поворотами и заболоченной местностью.

Перед началом этапа экипажам были выданы приборы GPS и карты с маршрутом этапа с обозначенными на ней контрольными точками. Гоночные экипажи преодолели маршрут, протяженностью более 130 километров, на грузовых автомобилях КамАЗ и Урал.

По итогам двух дней соревнований в ралли лидирует команда Центрального военного округа.

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли -2021» стартовал 24 мая 2021 года и продлится в течение пяти дней. В нем принимают участие команды Центрального, Восточного, Южного Западного военных округов, команда Воздушно-десантных войск, команда Северного флота и войск национальной гвардии.