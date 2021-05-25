«Дакар по-армейски»: в Тыве стартовало «Военное ралли-2021»

Военные водители открыли программу заездов в индивидуальной гонке всеармейского этапа конкурса «Военное ралли-2021», проходящего в Республике Тыва. В «военном Дакаре» приняли участие команды Восточного военного округа, Воздушно-десантных войск, Центрального военного округа, Южного военного округа, Западного военного округа, войск национальной гвардии и Северного флота.

Первый этап соревнований военных водителей - индивидуальная гонка - стартовал вблизи населенного пункта Бай-Хаак. Участники заездов проехали по незнакомому маршруту: координаты контрольных точек штурманы экипажей получили за несколько минут до старта. Водители должны преодолеть маршрут протяженностью около 90 километров по пересеченной местности, горному рельефу и песчаным участкам с затяжными подъемами на грузовых автомобилях КамАЗ и «Урал». Гоночные экипажи соревнуются в скорости и точности прохождения маршрута.

Всеармейский этап конкурса «Военное ралли-2021» продлится в течении пяти дней. Ранее на главной площади столицы Республики Тыва состоялась торжественная церемония открытия сразу двух конкурсов всеармейского этапа Армейских международных игр-2021: «Конный марафон» и «Военное ралли». В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны РФ, Центрального военного округа и представители администрации региона.