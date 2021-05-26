Элджей должен будет явиться в суд из-за подозрений в пьяной езде

Российский рэп-музыкант Алексей Узенюк, выступающий под псевдонимом Элджей, обязан будет появиться в суде после остановки полицейскими за нарушение ПДД. Производившие задержание правоохранители заподозрили, что отказавшийся от медицинского освидетельствования исполнитель мог вести машину в нетрезвом состоянии.

В настоящее время на рэпера составлен административный протокол. В результате разбирательств Элджея могу лишить водительских прав, которые сейчас были временно изъяты у него сотрудниками полиции. Об этом пишут «Известия».

«Сотрудниками ДПС у дома 90 по проспекту Маршала Жукова был остановлен автомобиль марки BMW. Водитель ответил отказом на законные требования сотрудника полиции пройти медицинское освидетельствование. На водителя составили административный протокол. Он обязан явиться в суд», - указал пресс-секретарь ГУ МВД столицы Владимир Васенин.

Предположительно, артисту предстоит явиться в Хорошевский суд города Москвы.

Музыкант 26 мая совершил попытку скрыться от полицейских на спорткаре, разогнавшись до 230 километров в час. Спустя несколько минут погони его удалось догнать и остановить у обочины.